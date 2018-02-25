В Петербурге за день ограбили двух таксистов

Двое водителей такси подверглись вооруженному нападению 24 февраля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Сначала в полицию обратился 22-летний таксист и рассказал, что на улице Маршала Казакова двое пассажиров под угрозой пистолета отобрали у него 6000 рублей и личные вещи. А несколько часов спустя с заявлением о разбойном нападении обратился 23-летний таксист – у него также двое вооруженных неизвестных отобрали деньги и вещи.

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