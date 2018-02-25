В Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку на мысе Арктический в Красноярском крае днем 24 февраля. На борту было пять человек, включая трех членов экипажа.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, при посадке пострадал один человек, он получил ушиб ребер.

Вертолёт принадлежит компании «КрасАвиа».

Источник РБК в региональном МЧС сообщил, что Ми-8 перевозил груз с острова Средний на мыс Арктический. По предварительной информации, при посадке машина зацепилась хвостовой балкой за препятствие и завалилась на бок.

Причины инцидента выясняются.