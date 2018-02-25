В Дагестане начались задержания силовиков

Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан в субботу, 24 февраля, задержали полковника управления уголовного розыска Хайбулу Ибнухаджарова,

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в МВД, информацию подтвердил источник в правительстве республики.

«Ибнухаджарова подозревают в подтасовке финансовой отчетности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник в полиции.

В то же время в сообщении на сайте регионального управления полиции говорится, что оперативники службы собственной безопасности МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ выявили факт финансовых нарушений. «Установлено, что в 2016 году два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчетные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку», — говорится на сайте ведомства. Имена правоохранителей, подозреваемых в преступлении, не называются.

В сообщении говорится, что в отношении данных сотрудников принято процессуальное решение. Руководством МВД по Республике Дагестан назначено проведение служебной проверки. «Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам», — отмечается в сообщении.

Масштабная антикоррупционная операция началась в Дагестане в феврале, по делу о хищении бюджетных средств были задержаны премьер и два его заместителя. В республике прошла выемка документов в госструктурах. В операции участвовали прикомандированные сотрудники центральных аппаратов силовых ведомств. Кроме того, республику посещали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка.