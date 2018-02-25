Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады

Победой завершился для сборной России финал олимпийского хоккейного турнира против Германии. В Пхенчхане 25 февраля россияне выиграли со счетом 4:3.

Голы у России забили Вячеслав Войнов (19 минута), Никита Гусев (33 и 59) и Кирилл Капризов (71). У Германии отличились Доминик Кагун (13), Феликс Шютц (29), Мориц Мюллер (56).

Таким образом, отечественные хоккеисты завоевали золото Олимпиады впервые с Альбервиля-1992, где выступали как сборная СНГ.

Для российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане это золото стало вторым. Ранее награду высшей пробы выиграла фигуристка Алина Загитова.