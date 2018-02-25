Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады

Еще
15:30 25.02.2018
Пришлите свою новость!
15:27
Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»
15:16
В Совбезе опровергли участие правительственного самолёта в перехвате наркотиков из Аргентины
14:58
На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом
14:45
«Обводный канал» проверили за двадцать минут
14:40
С Бугров сняли энергетическую блокаду
14:39
Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями
14:35
Активистов «Весны» в Петербурге задержали по пути на митинг памяти Немцова
14:17
Станция метро «Обводный канал» закрыта
14:16
На Васильевском искали следы массовой драки на крышах машин
14:10
Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан
13:37
В Праге задержали экс-сопредседателя сирийского «Демократического союза»
13:27
МЧС: Энергетическая блокада в Буграх затронула 1800 человек
13:20
Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет
13:07
Два человека погибли при субботних пожарах в Петербурге
12:51
Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍
12:43
Очевидцы: На Ветеранов сбили пешехода, переходившего на «зеленый»
12:30
В Сосново ищут убийцу женщины
12:18
Житель Петербурга перед смертью эпистолярно покаялся в убийстве
12:10
Норвегия выиграла Олимпиаду
12:01
В ресторане на Петроградке петербурженка вонзила мужу в шею разбитый бокал
11:43
Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»
11:35
В Петербурге в ДТП с легковушками и маршруткой пострадали двое взрослых и ребёнок
11:26
Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»
11:16
Финские кондукторы вызвали такси для пассажира, догонявшего поезд в пижаме и тапочках
11:05
В Петербурге за день ограбили двух таксистов
10:59
В Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
10:44
На Пироговской набережной лег на крышу автомобиль
10:35
В Дагестане начались задержания силовиков
10:19
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
10:06
Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады
10:00
МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады
01:56
Петербуржцев окунут в Одессу начала двадцатого века
01:40
Гоша Куценко присоединится к Михаилу Ефремову в спектакле "Чапаев и Пустота"
01:14
Петербуржцам расскажут, почему наш город похож на конструктор
24/02
В Петербурге сотрудницу штаба Навального наказали за «забастовку избирателей»
24/02
Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
24/02
«Не трогай меня!» и «Лицо» стали лучшими на Берлинском кинофестивале
24/02
«Довлатов» получил «Медведя» за лучшую работу художника
24/02
В Ленобласти замерзают жители Каменки
24/02
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Йемене
24/02
В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
24/02
МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии
24/02
Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска
24/02
Говорухин назвал «Довлатова» «плевком в сторону советской системы»
24/02
На полыхающем балконе в Сертолово пострадал человек
24/02
В ЦИК назвали ошибкой появление «данных о явке» на сайте избиркома Тульской области
24/02
Петербуржцы забили стрелку
24/02
СМИ: Наркотики из Аргентины в Россию везли на правительственном самолёте
24/02
Сборная Канады по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады
24/02
Триллер Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
24/02
Афишей с американским танком поздравили защитников Отечества
24/02
На границе Латвии и Эстонии выросли пробки из желающих купить алкоголь и бензин
24/02
Губерниев сказал, куда пойти биатлонистам из США и Чехии после слов о бойкоте России
24/02
Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день
24/02
Очевидец: В Петергофе маршрутка улетела в лес - водителю стало плохо
24/02
В Тунисе задержали корабль с оружием, который вышел из Новороссийска
24/02
Взрывчатку на «Электросиле» не нашли
24/02
В Коммунаре стреляли по третьекласснику
24/02
Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России
24/02
Станция метро «Электросила» закрыта
24/02
Угонщики проиграли минувшие сутки полицейским и автолюбителям
24/02
Приезжий из Киргизии рассказал про похищение подруги на Будапештской
24/02
ГИБДД Ростовской области отметила 23 февраля флешмобом
24/02
ВМС Украины передадут танзанийское судно, конфискованное за посещение Крыма
24/02
Руководитель российской делегации извинился перед МОК за допинг на Олимпиаде
24/02
В ТРК «Норд» школьница пострадала, прыгая на батуте
24/02
Навальный удалил с сайта материалы про Дерипаску
24/02
СМИ узнали имя олимпийца из Канады, угнавшего машину в Южной Корее
24/02
Петербуржец пообещал взорвать парадную на Бабушкина
24/02
CAS аннулировал результаты пойманной на допинге российской бобслеистки
Предыдущие новости
Архив материалов
Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
Версия для печати
25.02.2018 10:06

Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады

Победой завершился для сборной России финал олимпийского хоккейного турнира против Германии. В Пхенчхане 25 февраля россияне выиграли со счетом 4:3.

Голы у России забили Вячеслав Войнов (19 минута), Никита Гусев (33 и 59) и Кирилл Капризов (71). У Германии отличились Доминик Кагун (13), Феликс Шютц (29), Мориц Мюллер (56).

Таким образом, отечественные хоккеисты завоевали золото Олимпиады впервые с Альбервиля-1992, где выступали как сборная СНГ.

Для российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане это золото стало вторым. Ранее награду высшей пробы выиграла фигуристка Алина Загитова.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30

"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»
На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом
Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍
Норвегия выиграла Олимпиаду
Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»
Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады
МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады
Сборная Канады по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады
Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день
Руководитель российской делегации извинился перед МОК за допинг на Олимпиаде
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14-го дня Олимпиады
Россия теряет медали. Итоги 13-го дня Олимпиады
BMW уже купили. Итоги 12-го дня Олимпиады
Как наши фигуристки на Олимпиаде дважды побили мировые рекорды за 20 минут
Провал «двойного агента». Итоги 11 дня Олимпиады
Когда самое интересное - сиськи. Итоги десятого дня Олимпиады
Зачем допинг керлингисту
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы забили стрелку

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
LEGENDA Intelligent Development
21.02.2018 12:58
Премиум-проект от LEGENDA получил проектное финансирование
LEGENDA Intelligent Development и Банк «Санкт-Петербург» подписали кредитный договор. Банк профинансирует новый проект застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
21.02.2018 12:49
«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.