МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) решил не отменять дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщает 25 февраля «Чемпионат.com» со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха, это означает, что россияне на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье не смогут пройти под своим флагом.

По словам Баха, на решение повлияли два случая положительных допинг-проб россиян в Пхенчхане. Речь идет о керлингисте Александре Крушельницком и бобслеистке Надежде Сергеевой. У первого, напомним, нашли мельдоний и ему пришлось вернуть бронзовую медаль в дабл-миксте, у второй был найден триметазидин, и ее результат (12 место в соревнованиях «двоек») тоже аннулировали.

При этом Бах подчеркнул, что указанные допинговые случаи носят несистемный характер, и снятие санкций возможно уже после Игр.

«Исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр и, разумеется, при отсутствии положительных проб. На процедуру проверки уходит по регламенту до 72 часов», – говорится в заявлении ОКР.

Ранее, 22 февраля, ОКР заявил о выплате 15 млн долларов для снятия временного отстранения от участия в зимней Олимпиаде-2018. МОК 5 декабря приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. На Олимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе под определением «Олимпийские атлеты из России».