В Петербурге сотрудницу штаба Навального наказали за «забастовку избирателей»

Координатора кампании наблюдателей петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального оштрафовали за участие в несанкционированной акции 28 января. Сам политик заявил, что в Петербурге «готовятся фальсифицировать явку избирателей».

Как сообщил в «ВКонтакте» правозащитник Динар Идрисов, Елену Мазовецкую задержали в полдень 24 февраля на выходе из дома. Девушку доставили в 76-й отдел полиции, а оттуда – в Смольнинский районный суд. Там спустя два с половиной часа её признали виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов и назначили максимальный штраф по данной статье – в тысячу рублей. К этому прибавили 15 тысяч за нарушение правил проведения митинга.

Основанием для задержания стало участие Мазовецкой в несанкционированной «Забастовке избирателей», которая прошла в Петербурге 28 января. Ранее в штабе сообщали об интересе полиции к двум десяткам человек, лица которых сотрудники правоохранительных органов собирались рассмотреть на видеозаписях акции.

Сам Алексей Навальный связал задержание своей сторонницы с подготовкой наблюдателей на выборы 2018 года, которой она занимается в штабе. «Понятно почему. В Питере готовятся фальсифицировать явку избирателей», – написал оппозиционер.