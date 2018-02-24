Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
Михаил Саакашвили прокомментировал желание украинской генпрокуратуры получить образцы его голоса через нидерландских коллег. Экс-президент Грузии и лидер «Движения новых сил» готов облегчить жизнь следствию и приехать на Украину лично.
«То есть сначала с применением силы туда вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры в Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook 24 февраля.
Обходные маневры, к которым прибегает Киев, по его мнению, свидетельствуют о том, что генпрокурор Юрий Луценко вместе президентом Петром Порошенко «держат за идиотов» не только украинцев, но и европейцев.
«Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что генеральная прокуратура Украины попросила Нидерланды о правовой помощи и предложила отобрать у Саакашвили образцы его голоса. В Киеве подобные ухищрения объяснили тем, что бывший губернатор Одесской области может отказаться от процедуры и не пойти на сотрудничество со следствием.
Справка:
Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса страны. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, политик организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Украина лишила его гражданства и депортировала в Польшу за нарушение миграционного законодательства.