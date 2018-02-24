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24.02.2018 21:45

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Йемене

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два взрыва автомобилей в Йемене 24 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные террористам СМИ.

Атаки были направлены на лагерь антитеррористических сил, располагавшихся в городе Аден. В результате взрывов пострадали десятки человек.

В настоящий момент спасателям удалось обнаружить тела пяти погибших, все они, предположительно, были солдатами.

Источник: Газета.ру


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