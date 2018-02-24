Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии ERR на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации 24 февраля.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. ERR лишь сообщила, что накануне МОК требовал убрать логотип телеканала во время показа соревнований в выпусках.

«Пока информации на этот счет мало. Контактные номера телефонов переключены на автоответчики, а на электронные письма пресс-служба МОК не отвечает», — рассказали в корпорации.

В ERR добавили, что логотип был единственной претензией со стороны МОК, а остальные требования телеканал выполнял.