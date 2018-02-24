Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска

Посольство России в Тунисе прокомментировало задержание пришедшего из Новороссийска судна Ural в порту Сфакса. На борту нашли военную технику, оружием и оборудованием. Дипломаты о грузе не говорят, но указывают, что судно принадлежит турецкой компании, а россиян на его борту не было.

Как 24 февраля пишет NEWSru.com со ссылкой на ТАСС, представитель посольства заявил, что «судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики».

По данным дипломатов, 15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ. Там «был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент». «Представитель компании – владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном», – добавил представитель посольства.

СМИ сообщили, что контролеры обнаружили на борту 24 незарегистрированных контейнера. Военные, обследовавшие груз, посчитали, что это оборудование для создания военного лагеря: в контейнерах нашли бронеавтомобили, БМП, бульдозеры, медицинскую технику, электрогенераторы, военную униформу, рации и оборудование для спутниковой связи. После этого экипаж арестовали, а дело передали местным борцам с терроризмом.