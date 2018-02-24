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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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24.02.2018 19:53

России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады

Лыжник-рекордсмен из России, еще одна семейная пара, провалившая Игры, и канадский фристайлист-угонщик. «Фонтанка» подводит итоги 15-го дня Олимпиады.
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
Лыжник Александр Большунов//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

На Олимпиаде в Пхенчхане в субботу, 24 февраля, разыграли восемь комплектов наград. Россиянам достались две медали. Одна из них вполне могла быть золотой, если бы не плохая смазка. Еще одну награду упустили из-за падения.

Лыжи помешали

Главным событием на Олимпиаде для России в субботу, 24 февраля, стал лыжный марафон на 50 км классическим стилем. Российские лыжники опять показали класс, завоевав две медали – серебро у Александра Большунова и бронза у Андрея Ларькова. 8 из 16 медалей отечественной команды, завоеванных на этот момент, принадлежат лыжникам. Для самого Большунова нынешняя награда стала четвертой в Пхенчхане, и это – лучший результат в истории российских лыж. Но сам Александр после серебряного для себя марафона оказался расстроенным: считает, что упустил золото. И возможно, он прав.

В лыжных марафонах, как и в автогонках, существуют своеобразные пит-стопы – места, где лыжник может сменить лыжи на более соответствующие текущей погоде. Под конец марафона финн Йиво Нисканен воспользовался этой возможностью и заменил лыжи на более «холодные» и незадолго до финиша легко ушел от Большунова, хотя до этого они вели борьбу за золото.

– Еще в начале гонки почувствовал, что у меня лыжи не самые лучшие, – рассказывал потом Большунов. – Было ожидаемо, что Нисканен и Полторанин будут уезжать. Только когда я поменял лыжи, начал приближаться. Но опять же, когда я приблизился, лыжи опять не были лучшими. 

Двойное падение

Семейным парам на Олимпиаде в Пхенчхане не везет. Одни медали выигрывают, а потом у них находят мельдоний и награды забирают. Другие – вообще пролетают мимо медалей, хотя считались одними из главных претендентов. Речь о чемпионе Сочи-2014 Викторе Уайлде и призере тех же Игр Алене Заварзиной. Уайлд в параллельном гигантском слаломе сенсационно не смог пробиться даже в четвертьфинал, а Заварзина упала сначала в полуфинале, упустив шанс побороться за золото, а потом и в малом финале за бронзовую медаль. В итоге – только четвертое место.

Кто-то остается вообще без медалей, а кто-то выигрывает сразу несколько – еще и в разных видах спорта. Уникальное достижение установила чешка Эстер Ледецка. Несколько дней назад она выиграла золото в горнолыжном спорте (супергигант), в субботу стала чемпионкой в сноуборде (гигантский слалом). Это всего лишь третий подобный случай в истории: Йохан Греттумсбротен и Торлейф Хеуг выигрывали золото на одних и тех же Олимпиадах в лыжных гонках и соревнованиях двоеборцев в 20-е годы прошлого века.

– Не знаю, что мне больше нравится, горнолыжный спорт или сноуборд, – ответила чешская спортсменка после завоевания второго золота. – До тех пор, пока получаю удовольствие от обоих видов, буду заниматься и тем, и другим, а там посмотрим, что из этого получится.

Бойкот

Логично и очень быстро завершилась история с положительной допинг-пробой российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Спортсменку признали виновной и забрали у нее медаль. По сравнению с делом Крушельницкого с Сергеевой все завершилось молниеносно. Положительную допинг-пробу спортсменки еще в пятницу официальные лица сборной России назвали халатностью. А уже в субботу она добровольно отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б», тем самым сделав чистосердечное признание. Но суть не в том, что она целенаправленно употребила запрещенное вещество (триметазидин), а в том, что она, видимо, по собственной неосторожности допустила его попадание в собственный организм. Тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин со всей серьезностью предположил, что Сергеева что-то не то лизнула или понюхала.

Хорошо то, что Сергеева ничего не завоевала (12-е место), а значит, ничего возвращать не придется. Плохо, что это спровоцировало новую волну антироссийских настроений среди зарубежных спортсменов и чиновников. Опять заговорили про бойкоты, отказ россиянам в праве на собственный флаг на закрытии Олимпиады и так далее. В частности, сборные США и Чехии уже объявили о бойкоте 9-го этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Хорошо съездил

35-летний канадский фристайлист Дэвид Данкан занял последнее место в финале соревнований по ски-кроссу, но все равно добился того, чтобы о нем написали все мировые СМИ. Вместе с женой и тренером рано утром в субботу они влезли в чужой автомобиль в Пхенчхане и поехали на нем кататься. Их остановила полиция, которая к тому же зафиксировала, что находившийся за рулем тренер был нетрезв. На вопрос, почему они находятся в нетрезвом состоянии, участники зимней Олимпиады заявили, что они замерзли и хотели погреться. Хотя угон машины в Южной Корее считается серьезным преступлением, результатом скорее всего будет лишь штраф, после чего канадцы смогут уехать из страны.

Цитата дня

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мыслями об уровне конкуренции хоккейного олимпийского турнира:

«Вообще не шокирован победой Германии над Канадой. Я же говорил, что это Евротур идет. Чему тут удивляться? Какие имена есть в сборной Канады? Разве Вольски или Брюле сильнее Эрхоффа и Зайденберга? Да бросьте. Их лучшие годы остались давно позади. К тому же Брюле и Вольски никогда звездами в НХЛ не были. Финал Россия — Германия — этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде».

Фото дня

Перебежчик и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков на фоне очередных допинговых скандалов с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане дал интервью BBC в маске. 

кадр из видео//bbc.co.uk
кадр из видео//bbc.co.uk

Всего две недели назад в интервью CBS Родченков предстал в новом облике якобы после пластической операции, которую ему сделали специально, чтобы его не нашли агенты ФСБ. Логики в его появлении на ТВ при этом было мало. Нашлись те, кто и вовсе усомнился, жив ли Родченков вообще – настолько не похож он был сам на себя. Его новое появление на телеэкране вызвало только новые вопросы.

Расписание Олимпиады на 25 февраля

03:05. Керлинг. Женщины. Финал

03:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка, 4-я попытка

07:10. Хоккей. Мужчины. Финал

09:15.  Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км

14:00. Церемония закрытия

 

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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