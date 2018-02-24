В ЦИК назвали ошибкой появление «данных о явке» на сайте избиркома Тульской области

Появление на сайте избиркома Тульской области данных якобы о явке на предстоящих выборах президента России стало следствием ошибки. Об этом 24 февраля сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

В субботу некоторые СМИ обратили внимание, что на официальном сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе о выборах президента России появилась информация о явке избирателей. В частности, было указано, что явка по всей области составила 40,05%, а на некоторых участках проголосовало около 77% избирателей. Впоследствии данные были удалены с сайта.

Зампред ЦИК пояснил, что это были «придуманные цифры», полученные «в ходе тренировки» по подготовке к президентским выборам. «В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — цитирует Булаева РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Балуев подчеркнул, что избирательная система страны насчитывает почти 1 миллион сотрудников, и в настоящее время проходят масштабные тренировки по подготовке к дню голосования, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между этим огромным количеством специалистов и системой ГАС «Выборы».

Зампред ЦИК уточнил, что на одном из этапов тренировки, в ходе которого отрабатывалось получение и передача данных по явке, системный администратор в одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области «ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы».

