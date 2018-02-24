В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова

Метаморфозы внешности экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова вновь стали темой для шуток в Интернете. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) устроил для журналистов квест, но показать лицо так и не решился.

«Their worst decision.»

Exclusive: Doping mastermind-turned-whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me IOC must not allow Russia to parade with flag at tmrw’s Pyeongchang 2018 closing ceremony after drugs scandal. Full report & interview here: https://t.co/6DxmKlRO01 — Dan Roan (@danroan) 24 февраля 2018 г.

Как сообщает «Газета.ру» 24 февраля, ради интервью с Родченковым, которое накануне опубликовал телеканал BBC, журналистам пришлось соблюдать строжайшую секретность, а в процессе довольствоваться мужчиной в черной балаклаве и темных очках. Корреспондентам, получившим конечные координаты места непосредственно перед встречей, опознавать в нём Родченкова предлагалось разве что по надбровным дугам или же верить на слово. В интервью химик раскритиковал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить флаг России на закрытии Игр и указал, что в борьбе с допингом нужно действовать жестче. При этом на вопрос, где бы он был, если бы остался в России, Родченков ответил «В могиле». Новый образ и переизбыток таинственности, по всей видимости, – именно те «необходимые меры», которые предпринял Родченков для того, чтобы «его не прикончили».

Прятки от возмездия за балаклавой и солнцезащитными очками насмешили пользователей Интернета, припомнивших, что не так давно Родченков предстал перед телекамерами CBS без усов в бронежилете и будто бы после пластической операции. В соцсетях живо предположили, как быстро будет прогрессировать «мания преследования», и насколько эволюционирует внешность химика к следующему интервью. Некоторые поставили под сомнения личность собеседника BBC.

Родченков продолжает давать интервью в новых образах. pic.twitter.com/eQXTnhisCm — GRISHA (@GrishkaUrgant) February 23, 2018

Игорь Гузенко, сбежал с кучей секретных документов во время ВМВ в Канаду.

Потом всю жизнь давал интервью в балахоне.

Спился и умер в Торонто в 1982 году.

Родченков, похоже, так же закончит. pic.twitter.com/7QjZiAY4a2 — FOAB (@AndreiPalitsa) February 24, 2018