В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
Метаморфозы внешности экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова вновь стали темой для шуток в Интернете. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) устроил для журналистов квест, но показать лицо так и не решился.
«Their worst decision.»— Dan Roan (@danroan) 24 февраля 2018 г.
Exclusive: Doping mastermind-turned-whistleblower Dr Grigory Rodchenkov tells me IOC must not allow Russia to parade with flag at tmrw’s Pyeongchang 2018 closing ceremony after drugs scandal. Full report & interview here: https://t.co/6DxmKlRO01
Как сообщает «Газета.ру» 24 февраля, ради интервью с Родченковым, которое накануне опубликовал телеканал BBC, журналистам пришлось соблюдать строжайшую секретность, а в процессе довольствоваться мужчиной в черной балаклаве и темных очках. Корреспондентам, получившим конечные координаты места непосредственно перед встречей, опознавать в нём Родченкова предлагалось разве что по надбровным дугам или же верить на слово. В интервью химик раскритиковал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить флаг России на закрытии Игр и указал, что в борьбе с допингом нужно действовать жестче. При этом на вопрос, где бы он был, если бы остался в России, Родченков ответил «В могиле». Новый образ и переизбыток таинственности, по всей видимости, – именно те «необходимые меры», которые предпринял Родченков для того, чтобы «его не прикончили».
Прятки от возмездия за балаклавой и солнцезащитными очками насмешили пользователей Интернета, припомнивших, что не так давно Родченков предстал перед телекамерами CBS без усов в бронежилете и будто бы после пластической операции. В соцсетях живо предположили, как быстро будет прогрессировать «мания преследования», и насколько эволюционирует внешность химика к следующему интервью. Некоторые поставили под сомнения личность собеседника BBC.
Родченков продолжает давать интервью в новых образах. pic.twitter.com/eQXTnhisCm— GRISHA (@GrishkaUrgant) February 23, 2018
Родченков, начало pic.twitter.com/0xKs1bUUbO— Алёна Романова (@Alena_Rom_) February 24, 2018
Игорь Гузенко, сбежал с кучей секретных документов во время ВМВ в Канаду.— FOAB (@AndreiPalitsa) February 24, 2018
Потом всю жизнь давал интервью в балахоне.
Спился и умер в Торонто в 1982 году.
Родченков, похоже, так же закончит. pic.twitter.com/7QjZiAY4a2
Родченков, следующий этап.. pic.twitter.com/aUyZdrGNbb— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) February 24, 2018
Справка:
В 2016 году Родченков стал информатором WADA и обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В том же году он переехал в США. В результате сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете. Позже Спортивный арбитражный суд восстановил спортсменов в правах, и Россия вернула себе лидерство, но участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменам все равно запретили.