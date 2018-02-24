Петербуржцы забили стрелку

Горожане воспользовались морозной погодой и буквально оккупировали лед Невы.

Петербуржцы вовсю пользуются ледовыми дорогами, появившимися на городских реках и каналах не только для сокращения пути, но и для прогулок. Акватория Невы у стрелки Васильевского острова в выходные заполнена людьми.

На месте, как передает корреспондент "Фонтанки", дежурят сотрудники МЧС, но никого со льда не выгоняют. Морозная погода не покинет город в ближайшую неделю. Впрочем, по прогнозам синоптиков, потеплеет – до минус семи.