СМИ: Наркотики из Аргентины в Россию везли на правительственном самолёте

СМИ продолжают опровергать версию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая заявила, что для пересылки наркотиков из Аргентины в Россию не использовались дипломатические каналы.

Аргентинское издание La Nacion называет непосредственным перевозчиком чемоданов с 400 килограммами наркотиков из Аргентины в Россию немца русского происхождения, фигурирующего в деле как сеньор К. Груз должен был лететь в частном самолёте, но после вмешательства в дело спецслужб его планы скорректировали, и груз отправили правительственным бортом.

Как сообщает британская The Telegraph, чемоданы с мукой, на которую подменили наркотик, в Россию везли якобы на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева, причём, настаивает газета, именно в дипломатическом багаже. Патрушев, как глава Совбеза, побывал в Аргентине в декабре 2017 года, там он подписал меморандум о сотрудничестве с аргентинским президентом.

Версии о дипломатическом перелете придерживается и издание La Nacion. Оно называет ещё несколько фамилий, кроме уже упомянутого в прессе Ивана Близнюка. Среди фигурантов также значится владелец бизнеса по продаже сигар, русский немец, живущий в Германии. За последние несколько лет он 11 раз летал в Аргентину. Сеньор К. занесён в базу Интерпола и находится в розыске. Он, как рассказывает издание, должен был привезти из Аргентины на частном самолёте сигары, коньяк и вино как подарки высокопоставленным лицам. В схеме были задействованы уже упомянутый Близнюк, сотрудник полиции Буэнос-Айреса и сотрудник посольства Иван Чикало. Однако после того, как схема стала ясна спецслужбам, планы сеньора К. изменили и предупредили, что самолёт будет не частным, а правительственным.

Напомним, ранее представитель российского МИД Мария Захарова называла «спекуляциями» сообщения об использовании дипломатических каналов связи.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в схеме по пересылке наркотиков участвовал сотрудник российского посольства. После того как его уволили, посол Виктор Коронелли и трое сотрудников ФСБ передали аргентинским спецслужбам чемоданы, в которых оказалось запрещённое вещество, общим весом 389 килограммов. После увольнения сотрудника Али Абьянова груз пролежал нетронутым около года. В итоге в чемоданы положили маячки и отправили их адресату. При получении багажа в России задержали троих подозреваемых.