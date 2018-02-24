На границе Латвии и Эстонии выросли пробки из желающих купить алкоголь и бензин

Жители Эстонии в знак протеста против налоговой политики государства в день 100-летия независимости республики уехали в соседнюю Латвию за алкоголем и бензином. Как 24 февраля сообщает DELFI, на границе выросла пробка из сотен машин.

Акция протеста должна состояться в латвийском городе Мазсалка.

«Я уже несколько ночей нормально не спал. Не ожидал, что мероприятие будет таким массовым. Сначала мы планировали несколько сотен машин, но сейчас имеется информация о 3000», — заявил организатор акции Тармо Леппик. Леппик рассказал, что акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии значительно выросли сначала в 2017 году, а затем в январе этого года. Как результат, в республике выросли цены, а покупатели отправились в Латвию, где бензин и спиртное стоят значительно дешевле. Стало меньше покупателей из Финляндии.

Власти Эстонии в ответ призвали проявлять патриотизм и организовали антиалкогольные патрули в приграничных районах.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, которые приводит Lenta.ru, в 2017 году сбор акцизного налога на алкоголь составил 227 миллионов евро, несмотря на повышение. Бюджет получил на 33 миллиона евро меньше, чем планировалось. С начала года правительство Эстонии намеревалось повысить акциз на алкоголь на 20 процентов, однако 1 февраля размер повышения сократили до 10 процентов