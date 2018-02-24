Афишей с американским танком поздравили защитников Отечества

Американский танк на плакате, приглашающем 20 февраля в БКЗ «Октябрьский» на концерт в честь Дня защитника Отечества, не предназначался для правительственных глаз. Руководство Петербурга не посещало общегородское мероприятие. И это, конечно, главное. Так очередной скандал с афишей, когда самолеты, танки и корабли "армий потенциальных противников" изображают на праздничных плакатах, быстрее замнут и забудут.

Как заверили «Фонтанку» в БКЗ, состоявшийся 20 февраля гала-концерт был заказным и никакого отношения к общегородскому празднованию не имел. И никаких афиш, как уверяют, для него не делали. И тех, по чьему заказу 20-го была предоставлена площадка, а соответственно и тех, кто оскандалился с афишей, – в БКЗ, мол, знать не знают. Не исключили, что мероприятие было районным, однако в предпраздничной программе на официальном портале горадминистрации ничего подобного не заявлено. В БКЗ утверждают, что свои обязанности выполнили: зал был обеспечен, концерт прошёл, а рекламой занимались либо организаторы, либо привлеченные субподрядчики.

Между тем сам заказчик на сайте Смольного отчитался, как прошёл праздник. В самой администрации «Фонтанке» также подтвердили, что 20 февраля мероприятие для своих жителей организовывал Центральный район. В зал пускали по приглашениям, гостей и героев торжества поздравили в том числе депутат ЗакСа Мария Щербакова и глава районной администрации Андрей Хлутков.

«Россия по праву гордится своей военной историей, своими героическими армией и флотом, ратными подвигами своих воинов», – цитируют Хлуткова на сайте.

«Чужеродность» танка в администрации опровергли, заявив, что изображение взяли с фотографии Т-72 – основного боевого танка СССР, который принят на вооружение с 1973 года. При этом сами они афишей не занимались, а как уточнили в пресс-службе, заключили контракт с БКЗ и лишь закупили билеты.

Т-72 Фото: Министерство обороны РФ

Напомним, чужой танк на плакате в честь праздника заметил читатель. По его словам, в подобной технике он разбирается, и ошибка сразу бросилась в глаза. Военный самолет также показался ему сомнительным, но здесь компетентности не хватает. Специалисты признали в изображенной модели американский М1А2 «Абрамс» – самый известный в мире, но не наш танк. К самолету и кораблю пока не присматривались.

М1А2 «Абрамс» Фото: Mark Holloway/flickr.com

Подобные ошибки не впервые встречаются на праздничных плакатах. В 2015 году в подмосковной Ивантеевке на билборде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне появился экипаж люфтваффе с подписью: «Они сражались за Родину». В 2013 году в Златоусте появилось изображение американских морпехов с советским флагом.