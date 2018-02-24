Губерниев сказал, куда пойти биатлонистам из США и Чехии после слов о бойкоте России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в резких выражениях отреагировал на решение биатлонистов из Чехии и США бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. В своем аккаунте в Instagram 24 февраля Губерниев разместил запись с «пламенным биатлонным приветом».

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, не хотите ехать в Россию? Милые мои, идите вы в ж...! С пламенным биатлонным приветом!» — написал комментатор.

Напомним, Чехия и США решили бойкотировать соревнования из-за допингового скандала с российскими спортсменами.

Кубок мира по биатлону — это серия соревнований, состоящая из девяти этапов, последний этап пройдет в Тюмени 20–25 марта.

14 февраля Международный союз биатлонистов подтвердил проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени 20–25 марта.

Семь российских биатлонистов не были допущены до Игр в Пхёнчхане, это Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков.