"Спасала, быть героем не стремилась"

Петербурженка Алла Аксенова не задумываясь полезла в ледяную воду Дудергофского канала в начале февраля, чтобы вытащить из воды тонущего мальчика. Спасти его удалось в том числе при участии еще одной случайной прохожей и остановившегося на крики водителя. Рассказ, написанный Аксеновой, оказался на страницах «Фонтанки» благодаря мокрой шубе и сотрудникам библиотеки.

Обстановка в безлюдном, заснеженном парке днем 5 февраля запомнилась Алле Аксеновой. Спасая 10-летнего школьника из воды Дудергофского канала, она так впечатлилась, что села за перо. Рассказ сотрудники библиотеки № 4 Кировского района прислали «Фонтанке».

О спасательной операции, в которой участвовали две женщины и один крепкий мужчина, «Фонтанка» уже писала. Тогда у истории был безрадостный подтекст – мальчик рассказал, что в воду его толкнули, а мужчину, который привез его домой, некоторое время считали чуть ли не похитителем. Денис Лукашов узнал о своей сомнительной роли из новостей и поспешил выйти на свет. Нашему изданию он рассказал, что сразу после того, как 4 февраля вытащил ребенка из канала, он посадил его в машину и повез домой – ребенок назвал адрес, немного отогрелся и больше хотел к родителям, чем к врачам. По пути он и объяснил, что в канале оказался не по своей воле. Таинственного злоумышленника начали искать, в дело вмешалась уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова. После беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних чуть было не убивший мальчика злодей из рассказов исчез, а его место заняла банальная неосторожность – школьник оступился на скользкой набережной и оказался в воде вместе с портфелем. В этот момент его крики и услышала Алла Аксенова.

Как она описывает, в Южно-Приморском парке в четыре часа дня в понедельник было на удивление пусто – ни гуляющей после уроков детворы, ни собачников со своими питомцами. Погода была солнечной и морозной.

«Я перешла через Первый Петергофский мост через Дудергофский канал и свернула на тропинку, идущую вдоль канала. Детский крик: «Женщина! Помогите мне!» – заставил меня остановиться и обернуться на крик.

Увидела, что ближе к противоположному берегу Дудергофского канала, недалеко от опоры моста, в полынье ребенок пытается плыть в мою сторону.

Я закричала:

– Куда? Назад! В ту сторону ближе!

Побежала через мост на противоположный берег канала к ребенку. На бегу кричала:

– Срочно! Позвоните в МЧС! Телефон 111! Ребенок тонет!

Перебежав через мост, я столкнулась с женщиной. Она бежала со стороны парка на помощь ребенку. Цепляясь за бетонные опоры моста, мы вместе с ней спустились к находящемуся в воде ребенку, им оказался мальчик 10 лет. Мы ухватили его за руки и стали тащить из воды, но ребенок был тяжелым, одежда и рюкзак на нем намокли и добавляли вес», – рассказывает петербурженка.

Испуганный мальчишка схватил спасительниц за руки, но вылезти никак не мог. Тогда одна из женщин вернулась на мост за подмогой, позвонила в МЧС и столкнулась с бежавшим на крики Лукашовым.

«Она стояла на тротуаре, что-то кричала, на воду показывала. Я бросил машину и побежал», – рассказывал он «Фонтанке».

«В этом месте течение воды в канале очень сильное, и мальчика могло унести под широкий мост и затянуть под лед, тогда достать его было бы еще сложнее. Я держала мальчика за руку, тянула на себя, а он жаловался, что ножки у него совсем замерзли.

Я собрала все силы и закричала:

– Люди! Помогите! Ребенок тонет!

Совсем скоро меня в спину что-то пнуло, и я увидела молодого и сильного мужчину.

Он взял мальчика за другую руку, и мы вместе вытащили его из воды. Мальчик совсем замерз и не мог сам идти. Мужчина поднимал его на мост на руках» – так запомнила встречу с Денисом Алла Алексеевна.

Лукашов вез ребенка домой, а в парк приехали спасатели и полиция. Напуганные и промокшие женщины на вопросы, которые положено задавать в таких ситуациях, отвечали без энтузиазма.

По времени мальчика уже должны были бы довезти до больницы (если везли на Авангардную), когда показалась первая машина МЧС – пожарная, с лестницей; она проследовала мимо нас в сторону Петергофа, развернулась у "Жемчужной Плазы" и с полицейской машиной подъехала к нам.

Полицейские стали выяснять между собой, чей это участок, кому из них писать рапорт. МЧС интересовалось, где все это случилось и как мы с женщиной оказались в это время в этом месте, кем приходимся спасенному мальчику. Мы рассказали все как было. Вот и все», – вспоминает Аксенова.

По информации «Фонтанки», звонок от третьей участницы спасательной операции, Ольги Лыковой, перевели в 42-й отдел полиции Красносельского района. На место приехали двое полицейских – один из отдела, другой из районного управления. Рапорт в итоге писал последний. Информации у сотрудников в тот момент было немного – имя второй женщины неизвестно, из примет машины только цвет – синий, про водителя, который увез ребенка в неизвестном направлении, тоже кратко – средний рост, средний возраст, темная куртка, светлые штаны.

Пока одни писали рапорты, ребенок отогревался дома, водитель, как и собирался, поехал забирать дочь с тренировки, а в парк все же вышли гулять горожане с детьми и собаками, Алла Аксенова пошла в ближайший магазин отогреваться и сушить шубу. «Прибывшие на место представители полиции и МЧС не предложили нам даже в машине укрыться от мороза, а в мокрой шубе мне было совсем холодно», – упоминает она в рассказе.

На следующий день женщина рассказала историю в библиотеке на Ленинском проспекте, где ее хорошо знают как постоянного читателя. Сотрудники библиотеки настояли, чтобы она описала все на бумаге. Плоды ее трудов и прислали в редакцию.

«Я немного пишу, записываю некоторые мысли своего сына... Вот и эту историю записала. Хорошо, что мальчик жив и здоров», – поделилась с «Фонтанкой» Алла Алексеевна.

С мальчиком, как уже писало наше издание, действительно все в порядке. Как рассказали в семье сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних, ему даже не понадобилась медицинская помощь, купание в ледяной воде никак не отразилось на здоровье.

Надежда Мазакина, "Фонтанка.ру"