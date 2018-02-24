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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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24.02.2018 16:49

Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) 25 февраля. От этого зависит, сможет ли Россия пронести флаг на церемонии закрытия Игр, которая состоится в воскресенье.

Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, в настоящее время заседание по этому вопросу проводит исполком комитета. «Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», – сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс

Ранее, 22 февраля, ОКР заявил о выплате 15 млн долларов для снятия временного отстранения от участия в зимней Олимпиаде-2018.
МОК 5 декабря приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. В начале февраля МОК допустил частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца Игр-2018. Для того чтобы на церемонии закрытия 25 февраля россияне смогли пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать условия отстранения.


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