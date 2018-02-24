В Тунисе задержали корабль с оружием, который вышел из Новороссийска

В Тунисе задержали корабль с военной техникой и амуницией, вышедший из порта Новороссийска. Судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор — турецкая компания.

Как 24 февраля пишет Lenta.ru со ссылкой на Agenzia Nova, в тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с боевыми машинами пехоты, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи.

Маршрут Ural называют странным: судно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.

Власти проверяют экипаж на причастность к терроризму.