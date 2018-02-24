Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» 24 февраля.

«Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития, но не станет прерывать отношения с традиционными партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия подарит Сербии несколько истребителей МиГ-29 и выделит два миллиона евро на обучение и подготовку пилотов.