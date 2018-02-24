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24.02.2018 15:38

Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» 24 февраля.

«Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития, но не станет прерывать отношения с традиционными партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия подарит Сербии несколько истребителей МиГ-29 и выделит два миллиона евро на обучение и подготовку пилотов.

 


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Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
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