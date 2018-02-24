Приезжий из Киргизии рассказал про похищение подруги на Будапештской

Приезжую из Средней Азии насильно прокатили по ночному Петербургу, уговаривая на любовные утехи. Девушка рассказала обо всем другу, а тот отправился за помощью в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 23 февраля в полицию с заявлением о похищении и попытке сексуального насилия пришел уроженец Киргизии. Мужчина рассказал, что накануне около трех часов ночи его подругу из той же республики обманом заманили в белую KIA Rio у дома 44/1 по Будапештской улице. Девушке сказали, что в машине ее ждет подруга. Когда она села в салон, там оказались трое мужчин. Приезжую повезли в неизвестном направлении. По пути мужчины пытались снять с нее одежду и упрашивали заняться сексом. После отказа девушку привезли к тому же дому на Будапештской и отпустили. Её мобильный телефон остался в салоне.

По словам заявителя, трое обидчиков его земляки. Проводится проверка.