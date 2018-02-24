ВМС Украины передадут танзанийское судно, конфискованное за посещение Крыма

Танзанийское грузовое судно Sky Moon, конфискованное украинскими пограничниками за визит в Крым без разрешения Киева, передадут военно-морским силам страны. Об этом 24 февраля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Судно было задержано в ноябре 2016 года во внутренних водах Украины на Дунае. Экипаж оказывал сопротивление, поэтому досмотровой группе пришлось высаживаться на борт на ходу

Sky Moon и 3 тысячи тонн технической соды, которые он вез из Крыма, в марте прошлого года конфисковали в пользу государства.