В ТРК «Норд» школьница пострадала, прыгая на батуте

Третьеклассница попала в больницу после вечера в игровом пространстве в торговом комплексе Выборгского района Петербурга. Серьезные травмы девочка получила, упав с батута.

Как стало известно «Фонтанке», в половине девятого вечера 23 февраля скорая увезла от ТРК «Норд» на проспекте Просвещения, 19, десятилетнюю пациентку. Состояние девочки, которую поместили в Педиатрическую академию, оказалось тяжелым. Предполагается, что она по неосторожности упала с батута в детском центре.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура Выборгского района. В батутном центре проверяют, насколько сотрудники соблюдают требования безопасности при оказании развлекательных услуг.

«По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – уточнили в ведомстве.