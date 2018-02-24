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Общество
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24.02.2018 14:08

Навальный удалил с сайта материалы про Дерипаску

Оппозиционер Алексей Навальный 24 февраля удалил со своего сайта navalny.com материал про бизнесмена Олега Дерипаску и российского вице-премьера Сергея Приходько. Об этом федеральным СМИ сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией.

Также с сайта удалили страницу с анонсом еженедельного эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля. Обе страницы были внесены в реестр запрещенных и заблокированы Роскомнадзором по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, куда обратился с иском Дерипаска.

Теперь Навальный рассчитывает на разблокировку сайта, что обычно происходит в течение трех дней. На момент публикации материала доступ к navalny.com по-прежнему ограничивался.

Напомним, в расследовании ФБК говорилось, что вице-премьер российского правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки (Вашукевич), которую Алексей Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.


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Драка вместо встречи с журналистом Норкиным

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YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
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