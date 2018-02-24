Навальный удалил с сайта материалы про Дерипаску

Оппозиционер Алексей Навальный 24 февраля удалил со своего сайта navalny.com материал про бизнесмена Олега Дерипаску и российского вице-премьера Сергея Приходько. Об этом федеральным СМИ сообщили юристы Фонда борьбы с коррупцией.

Также с сайта удалили страницу с анонсом еженедельного эфира программы на канале «Навальный Live» от 8 февраля. Обе страницы были внесены в реестр запрещенных и заблокированы Роскомнадзором по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, куда обратился с иском Дерипаска.

Теперь Навальный рассчитывает на разблокировку сайта, что обычно происходит в течение трех дней. На момент публикации материала доступ к navalny.com по-прежнему ограничивался.

Напомним, в расследовании ФБК говорилось, что вице-премьер российского правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки (Вашукевич), которую Алексей Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.