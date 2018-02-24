СМИ узнали имя олимпийца из Канады, угнавшего машину в Южной Корее

Стала известна личность угнавшего на Олимпиаде в Пхенчхане автомобиль пьяного канадского спортсмена. Подробности 24 февраля сообщает CBC.

По данным телеканала, южнокорейская полиция задержала 35-летнего фристайлиста Дэвида Данкана. Канадец занял последнее место в финале соревнований по ски-кроссу.

Напомним, что олимпиец, его жена и тренер рано утром в субботу влезли в чужой незакрытый автомобиль в Пхенчхане и поехали на нем кататься. В результате они были остановлены полицией, которая к тому же зафиксировала, что атлет и тренер были подшофе. На вопрос, почему они находятся в нетрезвом состоянии, участники зимней Олимпиады заявили, что они замерзли и хотели погреться.

В южнокорейской полиции сообщили, что по итогам расследования дело будет направлено в прокуратуру. При этом уточняется, что хотя угон машины в Южной Корее считается серьезным преступлением, результатом будет скорее всего лишь штраф, после чего канадцы смогут уехать из страны.