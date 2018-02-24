Петербуржец пообещал взорвать парадную на Бабушкина

Житель Курортного района Петербурга нетривиально отметил День защитника Отечества и снарядил полицейских на охрану спокойствия и порядка ложным сообщением о взрыве. Дискутировать о границах шуток ему пришлось в отделе.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об угрозе взрыва в службу «112» поступило за двадцать минут до восьми вечера 23 февраля. Традиционно не пожелавший представиться мужчина заявил, что на воздух взлетит парадная и одна из квартир дома 10, корпус 1, по улице Бабушкина. И добавил, что взрывать якобы будет сам. Поверить пришлось без подробностей – после звонка «террорист» выключил телефон.

На Бабушкина, 10, находится вестибюль станции метро «Елизаровская», рядом располагаются жилые дома. Чердачные и подвальные помещения, а также прилегающая территория были проверены за полчаса. Ни взрывчатки, ни «минера» оперативники не обнаружили. Последнего, впрочем, задержали, но не рядом с указанным домом, а в Курортном районе.

Шутником оказался 56-летний местный житель, который звонил со своего мобильного телефона. Проводится проверка.