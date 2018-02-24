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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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24.02.2018 13:36

CAS аннулировал результаты пойманной на допинге российской бобслеистки

Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 февраля дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхенчхане. Решение опубликовано на официальном сайте суда.

«Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, спортсменка признала нарушение антидопинговых правил. Сергеева дисквалифицирована с женских соревнований по бобслею, ее результаты аннулируются, олимпийская аккредитация будет отозвана. Процесс будет продолжен после Олимпийских игр, МОК больше не будет являться стороной спора», — говорится в тексте документа.

Сергеева, заподозренная в нарушении антидопинговых правил на Играх-2018, отказалась от вскрытия пробы B. Она сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

Триметазидин включен Всемирным антидопинговым агентством в перечень запрещенных препаратов в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца.

Спортсменка вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли 12-е место на Олимпиаде в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Ранее бронзовой медали из-за нарушений антидопинговых правил лишились российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В анализах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Спортсмен отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде, который вынес решение по его делу 22 февраля.

 

 


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