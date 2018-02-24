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24.02.2018 13:22

Чехия и США объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России

Чешские спортсмены бойкотируют этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Таким образом, они присоединились к американцам, которые также отказались ехать в Россию

Как 24 февраля сообщает РБК со ссылкой на чешское издание iDnes, о решении не ехать на заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени объявил глава местной федерации по этому виду спорта Иржи Хамза. По его словам, Чехия постоянно выступала против применения допинга российскими биатлонистами и решение бойкотировать этап в Сибири является частью этой позиции.

Хамза также заявил, что четкую позицию по этапу в Тюмени также занимают США и Канада. Помимо них с жесткой критикой России выступала также Франция, однако ее лидер Мартен Фуркад заявил, что все же намерен отправиться в Тюмень. «Я спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете и этот этап важен для него. Это его право принять такое решение», — сказал Хамза.

При этом в чешской Федерации биатлона признали, что игнорирование этапа в Тюмени может повлиять на квоту для их спортсменов на следующий чемпионат мира. «Но если закрывать на все глаза, то ничего не изменится», — заявил представитель сборной.

Кубок мира по биатлону — это серия соревнований, состоящая из девяти этапов, последний этап пройдет в Тюмени 20–25 марта.

14 февраля Международный союз биатлонистов подтвердил проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени 20–25 марта.

Семь российских биатлонистов не были допущены до Игр в Пхёнчхане, это Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков.


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