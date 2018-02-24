Трамп назвал позором действия России в Сирии

Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg, американскому лидеру задали вопрос относительно происходящего в последнее время в сирийской Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с жителями Восточной Гуты в последнее время, — это позор», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

Также президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — указал Трамп.

Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.