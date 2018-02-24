Автобус и две иномарки столкнулись на Московском шоссе, есть пострадавший
Утром 24 февраля в Пушкинском районе Петербурга в ДТП с участием рейсового автобуса пострадал водитель автомобиля.
По информации ГИБДД, авария произошла в 10:20 на 682-м километре Московского шоссе. Автобус №192 столкнулся с автомобилем Toyota, выезжавшим с АЗС, а затем со встречным Chevrolet. В последнем, который вместе с автобусом съехал с дороги, серьезно пострадал водитель.
Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».