Обвиняемый в убийстве ради наследства попался на пути из Петербурга

Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы отыскать бесследно пропавшего фигуранта дела об убийстве. Олег Маркин, якобы ускоривший кончину 90-летней тёти, День защитника Отечества отпраздновал в отделе полиции. Компанию ему составила подруга.

Как стало известно «Фонтанке», объявленного в федеральный розыск 52-летнего Маркина заметили в Тосно в ночь на 23 февраля. В это время он вместе со своей близкой приятельницей остановился на автозаправке «Газпромнефть» на Московском шоссе. Там его вместе с подругой задержали сотрудники полиции, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России. К половине второго ночи обоих доставили в 78-й отдел.

Обвинения Маркину предъявили заочно. Вопросы у следствия есть и к его подруге. Как уже писала «Фонтанка», не исключено, что именно она подсказала, как ускорить решение квартирного вопроса. Жилье на "Чернышевской" осталось после гибели 90-летней хозяйки – тети Маркина. Следователи считают, что племянник 12 февраля задушил пенсионерку, пытаясь сымитировать естественную смерть.