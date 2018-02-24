Путин внес законопроект, который уточняет цели работы РАН

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который уточняет цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи и функции. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 24 февраля.

«Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

Документ предлагает включить в цели деятельности РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Также в законопроекте содержится предложение исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые будут финансироваться из федерального бюджета.