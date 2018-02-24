Нетрезвый спортсмен из Канады угнал автомобиль на Олимпиаде

Полиция Южной Кореи задержала канадского олимпийца, а также его тренера. Они подозреваются в попытке угона автомобиля.

Как 24 февраля сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, представитель олимпийской сборной Канады, его жена и тренер рано утром в субботу влезли в чужой незакрытый автомобиль в Пхенчхане и поехали на нем кататься. В результате они были остановлены полицией, которая к тому же зафиксировала, что находившийся за рулем тренер спортсмена также был нетрезв.

На вопрос, почему они находятся в нетрезвом состоянии, участники зимней Олимпиады заявили, что они замерзли и хотели погреться, указывает Toronto Sun.

В южнокорейской полиции сообщили, что по итогам расследования дело будет направлено в прокуратуру. При этом уточняется, что хотя угон машины в Южной Корее считается серьезным преступлением, результатом будет скорее всего лишь штраф, после чего канадцы смогут уехать из страны.

Имя спортсмена полиция Южной Кореи не назвала.

Как сообщил на пресс-конференции в Пхенчхане глава Олимпийского комитета Канады Крис Оверхолт, инцидент с участием членов делегации действительно имел место. «Однако пока нет окончательных результатов расследования, мы не можем давать комментарии и называть имена подозреваемых», – добавил он.