Россельхознадзор опасается миллиардных убытков от американских клопов

Россельхознадзор подсчитал, что ущерб сельского хозяйства России от американского коричнево-мраморного клопа может составить 2 миллиарда рублей в год. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства 24 февраля.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля насекомое-вредитель было обнаружено в партии мандаринов, которые поступили из Абхазии.

Родиной клопа считаются США. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, Европы, в Турции, Грузии, Абхазии.

Насекомое включили в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 1 июля 2017 года. Клопа считают опасным, так как насекомое исключительно многоядно. Даже при низкой численности насекомое может нанести ущерб выращенной продукции в четверть её стоимости.

Всего зарегистрировано около 100 видов повреждаемых растений. Наибольший ущерб причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь — винограду). Может вредить овощам (перцам, томату, огурцам), бобовым (фасоли, сое) и зерновым (кукурузе).

Ведомство усилило фитосанитарный мониторинг территории и контроль за ввозом подкарантинной продукции.