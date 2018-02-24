Подросток выпал из окна на Богатырском

Одиннадцатиклассник попал в больницу с травмами головы после падения из окна собственного дома в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», скорая забрала юного пациента от одного из домов по Богатырскому проспекту незадолго до полуночи 23 февраля. Семнадцатилетнего школьника с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Состояние пострадавшего оценили как среднетяжелое.

Известно, что он живет в той же двенадцатиэтажке и сорвался с высоты третьего этажа. При каких обстоятельствах произошло падение, устанавливают полицейские, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.