В Петербурге семиклассницу больше года совращал отец

Жительница Калининского района Петербурга попросила полицию отыскать бросившего семью супруга. Его поспешный уход позволил четырнадцатилетней дочери рассказать о чрезмерном внимании, которое родитель уделял ей.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением о преступлении в отношении несовершеннолетней около полуночи 23 февраля обратилась женщина 54 лет. Полицейским она сообщила, что до недавнего времени жила вместе с супругом – 44-летним уроженцем Казахстана – и дочерью на Замшиной улице. Меньше недели назад супруг собрал вещи и ушёл, оборвав все контакты с женой и ребенком.

После этого девочка призналась, что отец приставал к ней с октября 2016 года. Мужчина якобы чересчур внимательно следил за её личной гигиеной и касался в интимных местах. Приставания, по её словам, прекратились в декабре 2017 года.

Поступившую информацию проверяет Следственный комитет, сам сбежавший отец на связь с семьей не выходит.