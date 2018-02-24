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24.02.2018 11:16

В Петербурге появились световые столбы

Похожее на северное сияние необычное оптическое явление накануне вечером наблюдали в различных районах Северной столицы.
В Петербурге появились световые столбы
"ДТП и ЧП"

Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некоего подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся. 

 

 

Это не передать словами🙌🏻#северноесияние

Публикация от Valeriya Akishina (@akishina)

 

#северноесияние #жизньпрекрасна #космос

Публикация от Irina Sichova (@irina.sichova)

 

Накануне вечером температура воздуха в Петербурге опускалась ниже двадцати градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ночью 24 февраля в городе также будет морозно – минус 17 – минус 20 градусов, днем  – минус 9 – минус 11.

 

 

 


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