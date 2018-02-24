В Петербурге появились световые столбы
Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некоего подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся.
#СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ Я не могу передать словами насколько я была счастлива, увидев ЭТО вживую! Я всегда мечтала увидеть своими глазами это прекрасное природное явление и тут мечта неожиданно сбылась! До дрожи, до слез... это волшебно, непередаваемо, невероятно красиво! #севернаясоня #санктпетербург #instagood #spb #мечта #красота #природа
Накануне вечером температура воздуха в Петербурге опускалась ниже двадцати градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ночью 24 февраля в городе также будет морозно – минус 17 – минус 20 градусов, днем – минус 9 – минус 11.