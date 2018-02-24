В Петербурге появились световые столбы

Похожее на северное сияние необычное оптическое явление накануне вечером наблюдали в различных районах Северной столицы.

Разноцветные столбы появляются в морозную погоду и зависят от наличия в воздухе мельчайших кристаллов воды, снежинок и некоего подобия ледяного тумана с плоскими кристаллами. Вертикальные лучи образуются от искусственных источников света. Но от этого менее зрелищными не становятся.

Это не передать словами🙌🏻#северноесияние Публикация от Valeriya Akishina (@akishina) Фев 23, 2018 в 4:56 PST

Накануне вечером температура воздуха в Петербурге опускалась ниже двадцати градусов мороза. По прогнозам синоптиков, ночью 24 февраля в городе также будет морозно – минус 17 – минус 20 градусов, днем – минус 9 – минус 11.