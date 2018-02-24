Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде
Российские лыжники в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане 24 февраля выиграли две награды.
Александр Большунов в гонке на 50 километров уступил финну Ийво Нисканену в борьбе за золото, отстав от него на 18,7 секунды. Другой россиянин, Андрей Ларьков, финишировал третьим.
21 февраля Большунов завоевал серебро в командном спринте на Играх, разделив награду с Ларьковым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным. Также на Играх в Пхенчхане Большунов выиграл серебряные медали в эстафете и «бронзу» в индивидуальном спринте.
Теперь на счету россиян 16 медалей – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых.
Закрытие Игр состоится 25 февраля.
Источник: Lenta.ru