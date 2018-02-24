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24.02.2018 10:28

S&P повысило рейтинг России до инвестиционного

Рейтинговое агентство S&P повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня BB+ до инвестиционного BBB-, прогноз по рейтингу «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства от 24 февраля.

S&P отмечает, что Россия продемонстрировала приверженность консервативной экономической политике и может адаптироваться к низким ценам на сырьевые товары и расширению санкций.

Проблемы ряда частных банков не подорвали финансовую стабильность в России, цитирует агентство RNS.

S&P понизило рейтинг России до спекулятивного уровня в начале 2015 года – после введения санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля.

 

 


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20.02.2018 16:42
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Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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