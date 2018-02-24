S&P повысило рейтинг России до инвестиционного

Рейтинговое агентство S&P повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного уровня BB+ до инвестиционного BBB-, прогноз по рейтингу «стабильный». Об этом говорится в сообщении агентства от 24 февраля.

S&P отмечает, что Россия продемонстрировала приверженность консервативной экономической политике и может адаптироваться к низким ценам на сырьевые товары и расширению санкций.

Проблемы ряда частных банков не подорвали финансовую стабильность в России, цитирует агентство RNS.

S&P понизило рейтинг России до спекулятивного уровня в начале 2015 года – после введения санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля.