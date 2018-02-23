Родченков: МОК примет худшее решение, разрешив флаг России на закрытии Игр

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков раскритиковал работу Международного олимпийского комитета (МОК), который намерен разрешить российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады-2018.

«МОК должен показать, как ведет борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец, они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением МОК», — цитирует Родченкова BBC.

Он также отметил, что члены МОК ставят под сомнение результаты работы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и главу комиссии Ричарда Макларена.

«Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом. Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену», — сказал Родченков.