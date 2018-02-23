В США анонсировали новые санкции против России

Министерство финансов США объявит о новых санкциях в отношении России в течение нескольких недель. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщил глава ведомства Стивен Мнучин, передает ТАСС.

«Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них», — сказал Мнучин на брифинге для журналистов. «Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним», — пояснил министр.

Он также добавил, что в настоящее время Минфин США активно работает с ФБР над новыми санкциями против 13 российских граждан, которых обвинили в попытках вмешательства в американские выборы. «Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последнего иска. И, как и положено, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе данных, которые у них [Минюста США] есть», — подчеркнул Мнучин.

21 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы. «На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни», — загадочно заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, размещенном на сайте ведомства, фигурируют 13 фамилий и три организации.