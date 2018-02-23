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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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23.02.2018 20:41

Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14 дня Олимпиады

Победа одной российской фигуристки, слезы другой, хоккейный финал Россия – Германия и еще один положительный допинг-тест. «Фонтанка» подводит итоги 14 дня Олимпиады.
Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14 дня Олимпиады
Алина Загитова//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

На Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу, 23 февраля, разыграли всего четыре комплекта медалей. России достались две награды и обе в женском фигурном катании. Причем одна из наград – такое долгожданное золото. Но впечатление испортил еще один положительный допинг-тест российского спортсмена.

Ее выгоняли, а она выиграла

Наконец-то первое золото. Его России принесла хрупкая 15-летняя фигуристка Алина Загитова в соревнованиях одиночниц. Примечательно, что три года назад спортсменка могла вообще закончить с фигурным катанием. В 2015 она сломала ногу на спартакиаде, но смогла восстановиться. Тем не менее, что-то пошло не так, и тренер Этери Тутберидзе выгнала ее.

– Видимо, за то, что я плохо тренировалась, – вспоминала сама фигуристка. – Мы уже собирались уезжать домой, пришли просто отблагодарить тренера, и Этери Георгиевна сказала, что можно попробовать продолжить работу.

Теперь Загитова – суперзвезда мирового фигурного катания. На Олимпиаде в Пхенчхане она смогла победить саму Евгению Медведеву, которой не было равных последние три сезона. За Медведеву поэтому особенно обидно. Она три года шла к золоту Олимпиады, сметая все на своем пути, и проиграла в итоге почти что выскочке, на взрослом уровне катающейся чуть больше полугода.

– Я сделала все, что могла, – подвела итог теперь уже двукратная серебряная медалистка Пхенчхана Медведева. – Можно ли было еще что-то сделать? Сегодня – нет. Я хотела закончить Олимпиаду без сожаления и не буду смотреть назад. Ничего уже не вернешь. Это бессмысленно. Впереди у меня огромная спортивная жизнь, в которой я собираюсь провести еще много лет. Буду делать все, что в моих силах, и оставлять всю себя на льду, не думая о прошлом.

Главное, что сказали обе фигуристки после награждения – каждая из них собирается продолжать кататься дальше, а значит, мир еще не раз увидит их противостояние. И это прекрасно.

Сенсация от Германии

Сборная России относительно легко обыграла Чехию в полуфинале олимпийского хоккейного турнира и впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады. По сути результат был сделан всего за две минуты. Первый гол забил Никита Гусев на 27-й минуте. Спустя всего минуту автором второй шайбы стал Владислав Гавриков. Третью Ковальчук забивал уже в самом конце в пустые ворота, когда главный тренер Чехии Йозеф Яндач поменял голкипера на шестого полевого игрока. Не настолько чехи оказались страшными, какими казались перед этой игрой. Особенно боялись вратаря Павла Францоуза, и он действительно отлично справился со своей работой, но не так, как Доминик Гашек в финале Олимпиады-98 в Нагано.

Гораздо более сенсационным получился второй полуфинал Канада – Германия. Вряд ли кто-то всерьез предполагал, что немцы, впервые пробившиеся в полуфинал Олимпиады, смогут всерьез навязать борьбу родоначальникам хоккея. К тому же всем хотелось увидеть финал Россия – Канада. Но Германия решила снова переписать историю и обыграла канадцев 4:3. Причем для того, чтобы забить четыре своих гола, немцам понадобилось сделать всего 9 бросков. Просто фантастическая реализация моментов. Финал Россия – Германия пройдет 25 февраля, начало в 7:10 по московскому времени.

И снова допинг

Россия снова попалась на допинге. В этот раз запрещенные вещества нашли у бобслеистки Надежды Сергеевой, ставшей 12-й в соревнованиях «двоек». Ну, хоть не медалистка, и на том спасибо. Тест Сергеевой дал положительный результат на триметазидин, который обычно выписывается при стенокардии, ишемии, хориоретинальных сосудистых нарушениях и ряде других сердечных заболеваний. Имеет похожее с мельдонием влияние на организм. Как и в случае с Крушельницким, все предыдущие пробы спортсменки были чистыми. Положительный результат показала одна единственная проба, взятая на Олимпиаде. Но в этот раз обошлось без конспирологических теорий. Уже через пару часов стало очевидно, что Сергеева виновата сама.

– К сожалению, этот случай говорит о халатности, проявленной спортсменкой, она нас подвела, – заявил руководитель делегации «Олимпийских атлетов из России» на Играх-2018 Станислав Поздняков. – Не думаю, что халатность можно вылечить. В первую очередь это должно происходить в федерации, поскольку они работают со спортсменами, они живут с ними и должны прекрасно отдавать себе в этом отчет.

Оказалось, что у Сергеевой ранее возникали проблемы с сердцем. При этом ее мать работает врачом в Кемеровском кардиоцентре, а триметазидин как раз и является препаратом, который часто используют при проблемах с сердцем. Напрямую представители сборной пока ничего не говорят, но, кажется, дополнительного расследования тут не нужно, все и так понятно.

Видео дня

Слезы Евгении Медведевой, проигравшей Алине Загитовой золото Олимпиады.

Расписание на 24 февраля

02:30. Бобслей. Мужчины. Экипажи-четверки, 1-й и 2-й заезды. Квалификация

03:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал

05:00. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом, финал

05:00. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом, финал

04:00. Горнолыжный спорт. Командное первенство, финал

07:00. Лыжные гонки. Мужчины 50 км, масс-старт, классический стиль, финал

08:35. Керлинг. Мужчины, финал.

13:05. Керлинг. Женщины, матч за 3-е место.

13:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт, финал

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт, финал

14:05. Хоккей. Мужчины, матч за 3-е место Чехия – Канада.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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