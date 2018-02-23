Проверки на станциях «Девяткино» и «Гражданский проспект» закончились
Все станции Метро Петербурга вечером 23 февраля работают в обычном режиме. Никаких опасных предметов в подземке не нашли.
Как сообщает пресс-служба городского метро, в 20:38 полностью восстановлена работа на станции «Гражданский проспект». Оставленный на платформе бесхоз оказался собственностью забывчивых пассажиров. Также не представляет опасности сумка, найденная в вестибюле «Девяткино». Напомним, станцию закрывали только на вход.