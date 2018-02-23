СМИ назвали сроки переноса посольства США в Иерусалим

США перенесут свое посольство в Израиле в Иерусалим уже в мае этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Источник в администрации президента добавил, что перенос посольства совпадет с празднованием 70-летия со дня основания Израиля.

Ранее сообщалось, что владелец казино в Лас-Вегасе решил вложиться в посольство США в Иерусалиме.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, а также перенесет туда свое посольство.