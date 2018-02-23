Трамп пошутил про свою лысину

Президент США Дональд Трамп пошутил про свою залысину на затылке, начав выступление на конференции консерваторов в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

Перед началом выступления Трамп посмотрел на экраны, транслирующие его, и заявил, что ему нравится, «как говорит этот парень». После этого он повернулся и продемонстрировал зрителям плешь на затылке.

«Я изо всех сил стараюсь скрыть эту залысину, ребята. Я правда стараюсь. Она не выглядит так уж плохо», — шутливо заявил Трамп.

Ранее журналист Майкл Вулф в своей книге раскрыл секрет необычной прически президента США Дональда Трампа. В книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» дочь Трампа Иванка рассказала, что прическа отца, над которой шутят даже близкие друзья, стала результатом пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака для волос.

«Она (Иванка) часто рассказывала друзьям о том, как так вышло технически. После пересадки волос у него осталась абсолютно лысая макушка, она окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Торчащие волосы собираются со всех сторон в центр, затем зачесываются назад и фиксируются гелем», — пишет Вульф.

Также Иванка рассказала журналисту о необычном цвете волос отца. Оказалось, что он пользуется специальным средством.

«Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд», — говорится в книге.