Украинские нацгвардейцы прошли по Кривому Рогу под красными знамёнами

Национальная гвардия Украины (НГУ) проводит расследование по факту использования военнослужащими НГУ запрещенной в Украине советской символики во время парада в Кривом Роге 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В городе вчера проходили мероприятия по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Среди атрибутов празднования оказалась советская символика.

Ранее фотографии с места события опубликовала в Facebook волонтер Юлиана Березуцкая. Судя по ним, участники парада рядом с советскими флагами несли украинскую символику.

Отметим, публичное использование советской символики противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", принятому Верховной радой в апреле 2015 года.