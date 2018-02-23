Автомобиль въехал в толпу в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль въехал в толпу во время салюта, в результате погибли женщина и трехлетний ребенок. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по Новосибирской области.

«В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару. Мальчик трех лет скончался на месте аварии, женщина погибла в машине скорой помощи», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия пострадали еще двое взрослых и один ребенок. На месте работают сотрудники полиции.

Как отмечает РИА Новости, очевидцы в соцсетях рассказали, что водитель выехал на тротуар, так как засмотрелся на салют. В полиции данную информацию агентству комментировать отказались, отметив, что причины происшествия выясняются.