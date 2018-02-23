На праздничный концерт в БКЗ зрителей зазывали плакатом с американским танком

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на явное несоответствие патриотическому духу на плакате с приглашением отметить День защитника Отечества. Афишу мероприятия, которое посетил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, губернатор Георгий Полтавченко и полпред по СЗФО Александр Беглов, украсил американский танк «Абрамс».

«Фонтанке» на курьез указал один из читателей 23 февраля. «На днях в БКЗ "Октябрьский" прошёл праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. На сайте концертного зала, в архиве мероприятий, можно ознакомиться с плакатом и анонсом праздника. И, собственно, на плакате и увидеть, кого поздравляет именитая площадка. На плакате изображён основной и наиболее известный в мире американский танк "Абрамс"», – пишет Александр.

Фото: Mark Holloway/flickr.com

Антон Зиновьев, администратор группы «Танки мира», согласился с утверждением читателя и добавил, что модель, изображённая на плакате, – это М1А2 «Абрамс» с танковым комплектом повышения живучести в городе. Согласились с ним и в сообществе «Энциклопедия по военной технике».

Концерт прошёл 22 февраля, на нем, согласно пресс-релизу, курсантов, офицеров, кадетов и ветеранов поздравило городское правительство. Присутствовал и губернатор Полтавченко, и новый полпред Беглов, и бывший командующий войсками Ленинградского военного округа Валентин Бобрышев. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в поздравительной речи отметил, что армия – это предмет гордости любого государства.

Подобные ошибки не впервые встречаются на праздничных плакатах. В 2015 году в подмосковной Ивантеевке на билборде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне появился экипаж люфтваффе с подписью: «Они сражались за Родину». В 2013 году в Златоусте появилось изображение американских морпехов с советским флагом.